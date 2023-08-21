Moskova'da İHA'larla peş peşe saldırılar

Rusya, Kiev rejiminin İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Ağustos Moskova saatiyle 06.50 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna’ya ait İHA’nın hava savunma güçleri tarafından Moskova bölgesi hava sahasında tespit edildiği belirtildi.

Elektronik harp araçlarıyla bastırılan İHA’nın kontrolden çıkarak Moskova bölgesindeki Pokrovskoye yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı olmadığı kaydedildi. (AA)