NATO'nun Türkiye paylaşımı Yunanistan'ı çıldırttı

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle NATO'nun dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan'ı ayağa kaldırdı.

NATO: TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDAYIZ

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bir fotoğraf yayınladı. Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷



Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9