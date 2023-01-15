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Nepal'de yolcu uçağının düşme anı kamerada

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Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, kameralara da yansıdı.

Kısa sürede yayılan görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı. Ekiplerin hem yangını söndürmeye hem de uçaktaki kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Havayolu şirketi sözcüsü Sudarshan Bartaula, çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağında 4 mürettebat ile 2'si bebek 68 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yolculardan 10'unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Acı olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı. Başbakan Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştüDünya

 

Etiketler nepal yolcu uçağı kazası yolcu uçağı düşme anı
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