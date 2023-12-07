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Netanyahu: Hizbullah, kendi elleriyle Lübnan'ı Gazze'ye çevirecek

Netanyahu: Hizbullah, kendi elleriyle Lübnan'ı Gazze'ye çevirecek
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İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hizbullah topyekûn bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail’in kuzeyindeki askerleri ziyaret etti. Netanyahu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan’ı tehdit etti.

Netanyahu, “Eğer Hizbullah topyekun bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve buradan çok uzak olmayan Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

Netanyahu söz konusu açıklamayı Lübnan’dan ateşlenen bir tanksavar füzesi nedeniyle İsrail’in Lübnan sınırındaki Mattat'ta bir İsrailli sivilin hayatını kaybetmesi sonrası yaptı.

Etiketler israil tehdit lübna
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