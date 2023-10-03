Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2023 Nobel Fizik Ödülü, lazerlerin elektronlar üzerine etkilerini araştıran Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'e verildi.

Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 1 milyon dolar) yükseltilen ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından veriliyor.

Nobel Fizik Ödülü, Macar bilim insanı Katalin Kariko ve ABD'li meslektaşı Drew Weissman'ın Covid-19 aşılarının yolunu açan mRNA molekülü keşifleri nedeniyle tıp ödülünü kazanmalarının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel oldu.

2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşıyla ilgili çalışmaları sebebiyle Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı.

Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü mRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macaristan’dan Katalin Kariko ve ABD’den

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Dinamitin mucidi ve iş insanı Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarılara verilen ödüller, 1901 yılından bu yana bilim dünyasındaki en prestijli ödüllerden biri haline geldi.

Geçen yıl, Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger, iki parçacığın aralarındaki boşluktan bağımsız olarak birbirine bağlı olduğu kuantum dolanıklık üzerine yaptıkları çalışmalarla Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.



Ekim ayı başında hafta içi peş peşe açıklanacak Nobel ödüllerini kimya, edebiyat, barış ve ekonomi ödülleri takip edecek.