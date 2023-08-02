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O ülkede AIDS kabusu: Bir yılda 9 bin 354 can kaybı

O ülkede AIDS kabusu: Bir yılda 9 bin 354 can kaybı
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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, 2022'de 9 bin 354 kişinin, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) yol açtığı Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu'ndan (AIDS) yaşamını yitirdiği açıklandı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da AIDS kabusu sürüyor. Gana AIDS Komisyonu Direktörü Dr. Kyeremeh Atuahene, yaptığı açıklamada, ülkede gün geçtikçe HIV taşıyan kişi sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede 2022'de 9 bin 354 kişinin AIDS'ten hayatını kaybettiğini kaydeden Atuahene, "Aynı yıl içinde 16 bin 574 kişi enfekte oldu ve ülkede HIV ile yaşayan toplam kişi sayısı 354 bin 927'ye ulaştı." dedi.

Atuahene, HIV tahminlerinin salgının büyüklüğünün anlaşılmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Komisyonun HIV/AIDS'e karşı kampanyaları sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Atuahene, vatandaşlara virüse karşı test yaptırmaları çağrısında buldu.

Etiketler gana aids virüs
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