O ülkede deprem için toplanan yardımlar 100 milyon sterlini geçti

İngiltere'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para miktarı 100 milyon sterlini geçti.

BBC’den Michael Sheils McNamee’nin geçtiği habere göre, Birleşik Krallık’ta 9 Şubat günü Disaster Emergency Committee (DEC) tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para bugün itibarı ile 100 milyon sterlini geçti. 44 binden fazla kaybın, 100 binden fazla yaralının olduğu belirtilen haberde Birleşik Milletler verilerine göre deprem bölgesinde 1,5 milyon insanın evsiz kaldığına yer veriliyor.

Aralarında Daniel Craig, Tamsin Greig, Sir Michael Palin gibi ünlülerin de destek verdikleri yardım kampanyası halk tarafından yoğun şekilde destekleniyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve Oscar ödüllerinin habercisi sayılan BAFTA ödül töreninde Aftersun filmiyle En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alan İskoç yazar ve yönetmen Charlotte Wells de yaptığı ödül konuşmasında birlikte çalıştığı Türklere teşekkür ederken herkesi yardım kampanyasına davet etmeye çağırdı.

Kraliyet ailesinin de destek verdiği kampanyaya Birleşik Krallık hükümeti 5 milyon sterlin ile katkıda bulundu. Yardım fonunda bugün itibarı ile toplanan para 101.5 milyon sterlin.