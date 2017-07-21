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  3. 21 Temmuz 2017 22:14

Obama'ya küfür eden başkandan bir bomba daha

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a davet ettiği Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ABD hakkında ilginç bir yorum yaptı.

Obama'ya küfür eden başkandan bir bomba daha
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a davet ettiği Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "berbat" bir yer olarak gördüğü ABD'yi görev süresi boyunca asla ziyaret etmeyeceğini söyledi. Duterte daha önce de Obama'yla yapacağı görüşme öncesi insan hakları konusunu gündeme getireceği için Obama'ya "O......çocuğu" demiş, Obama bunun üzerine görüşmeyi iptal etmişti.

Duterte'ye, düzenlenen bir basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Jim McGovern'ın, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray davetine icabet etmesi halinde Filipinler Devlet Başkanına karşı düzenlenecek gösterinin başını çekeceği yorumuna ilişkin görüşleri soruldu. 

"Bu adama Amerika'ya gideceğimi ne düşündürttü?" diyen Duterte, görev süresi boyunca hiçbir zaman ABD'yi ziyaret etmeyeceğini belirtti. Duterte ayrıca "Amerika'yı gördüm, berbat" yorumunu yaptı. 

Duterte'nin sözcüsü nisan ayında Trump'ın telefon görüşmesinde Filipinler Devlet Başkanını Beyaz Saray'a davet ettiğini açıklamıştı. 

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ağır hakaret ettiği bilinen Duterte, insan hakları savunucuları tarafından ülkede yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle sert bir dille eleştiriliyor. 

AA

berbat , duterte , abd
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