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  3. 21 Mart 2018 21:04

Öğrenciler cinsel ilişkiye girerken görüntülendi

Avustralya'daki üniversite kampüsünde bulunan binanın bahçesinde cinsel ilişkiye giren iki genç böyle görüntülendi.

Öğrenciler cinsel ilişkiye girerken görüntülendi
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Avustralya'daki üniversite kampüsünde bulunan binanın bahçesinde cinsel ilişkiye giren öğrenci çift, karşı binada bulunan sınıf arkadaşları tarafından kameraya alındı.

Avustralya'nın Sdyney kentinde bulunan New South Wales Üniversitesi'nin kampüsünde cinsel ilişkiye giren bir çift görüntülendi. Gündüz vakti bahçede ilişkiye giren ikiliyi sınıf arkadaşları kameraya aldı.

KARŞI BİNADAN KAMERAYA KAYDETTİLER

Çevrelerindekileri umursuyor gibi görünmeyen çift, kameraya alındıkları fark edene kadar bir kaç dakika boyunca ilişkiye girmeye devam etti. Çevre binalarda bulunan düzinelerce öğrencinin olayı gülerek takip ettiği görüldü.

cinsel ilişki , bina , üniversite
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