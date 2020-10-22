Öğretmen, annesi kanepede uyurken öğrencisi ile ilişkiye girdi

ABD'nin Florida eyaletinde geçen eylül ayında meydana gelen olayda, 31 yaşında ve evli olan Hristiyan okulu öğretmeni Krsiten O B'rien öğrencilerinden birine karşı romantik duygular beslemeye başladı. Öğretmen, öğrencisiyle yakın olabilmek için genç çocuğun annesi ile arkadaş oldu ve rahat bir şekilde evlerine girmeyi başardı.

INSTAGRAM MESAJINI GÖREN ANNE ŞÜPHELENDİ

Haftada birkaç kez öğrencisinin evine giden O'Brien, bu sayede öğrencisiyle evlerinde ilişki yaşamaya başladı. Genç çocuğun annesi oğlunun telefonuna O'Brien'den gelen Instagram mesajını okudu ve durumdan şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine neler olduğunu anlamak isteyen anne öğretmeni bir restoranda görüşmeye çağırdı. Öğretmen O'Brien, ilişki yaşadığı öğrencisinin annesine her şeyi itiraf etti.



ANNESİ KANEPEDE UYURKEN ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRDİ

O'Brein ilişki yaşadığı çocuğun annesine, "Oğluna karşı duygulara sahip olduğunu ve ona direkt olarak vurulduğunu" söyledi. Evlerine gittiği 6 Eylül gecesinde ise, annenin yanlarındaki kanepede uyuyakaldığında öğrencisiyle battaniyenin altında ilişkiye girdiklerini söyledi. Uyuyakalan anne o gün sabah saatlerinde uyandığında, öğretmenin hala evde olduğunu belirtti.



KISKANDIRMA ÇABALARINA GİRMİŞ

Çocuğu kıskandırmak isteyen O'Brien, öğrencisinin bir fast-food restoranında olduğu sırada kardeşini getirerek sevgilisi gibi göstermeye çalışmış. Evli olan O'Brien'in kocasının da durumdan şüphelendiği öğrenildi. Son zamanlarda oldukça saldırgan olan ve öğrencisinin evine gitmeyi takıntı haline getirmiş olduğunu söyleyen koca başta yaşananlara bir anlam verememiş.



"HER ŞEYİ GÖZE ALABİLİRİZ"

Öğretmenin öğrencisine duyguları hakkında itirafta bulunduğunu ve isterse hiç olmamış gibi davranabileceklerini söylediği öğrenilirken, ikinci bir seçenek olarak ise her şeyi göz almayı teklif ettiği ortaya çıktı. O'Brien, '12-16 yaş arası çocuklara karşın ahlaka aykırı ve şehvetli cinsel ilişki yaşama' suçlamalarıyla yargılanıyor. Ayrıca öğretmen, Holly Hill'de bulunan Hristiyan Akademisi'ndeki Birleşik Kardeşler'den istifa etti.

50.000 dolarlık kefaretle salıverilen öğretmen şu an tutuksuz yargılanıyor.