Bir sınır komşumuzda daha ilk koronavirüs vakası!

Çin'de başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 oldu. Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Bugüne kadar taburcu olanların sayısı ise 24 bin 734 paylaşıldı. Çin'de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

Salgın Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn ve Irak'a da yayıldı. İran'ın Kum kentinde ise 50'den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran resmi makamları 50 kişinin öldüğü iddialarını yalanladı. Resmi makamlara göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

En son İran'da görülen coronavirüsü, bu kez Irak'ta ilk defa görüldü. Yerel ajansta yer alan haberlerde Necef kentinde İranlı bir öğrencide corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 50'YE ULAŞTI

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran’ın Kum kentinde 13 Şubat’tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 50 olduğunu duyurdu.

AP ajansının aktardığı haberde Kum yetkililerinden Ahmed Amiriabadi Farahani, koronavirüsün merkezi olan kentte 250’den fazla kişinin karantinada olduğunu da söyledi.

İran koronavirüs vaka ve ölümlerini resmi olarak ilk kez 19 Şubat’ta duyurmuştu.