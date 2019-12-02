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  4. 02 Aralık 2019 15:20

Esed rejimi sivilleri vurdu ! MSB ölü sayısını açıkladı

Suriye’de rejim güçlerinin, İdlib kentine bağlı Serakib şehrinde düzenledikleri hava saldırısında 14 sivil öldü, 27 kişi de yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejiminin İdlib'de masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

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