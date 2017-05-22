First Lady Trump'ın elini tutmadı

İsrail'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a eşi Melania Trump'tan ilginç bir tepki geldi. Başkan Trump, kırmızı halıdaki yürüyüş esnasında kendisinden geride yürüyen eşine elini uzattı, Melania Trump ise bu isteği geri çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail'e ziyarette bulundu. Tel Aviv'de gerçekleşen ziyarette uçaktan inen Trump çiftine İsrail lideri Netenyahu ve eşi eşlik etti.

Bu esnada 'first lady' Melania Trump'ın eşi Donald Trump'a verdiği tepki ise basın mensuplarının gözünden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kırmızı halıdaki yürüyüş esnasında kendisinden geride yürüyen eşine elini uzattı. Melania Trump ise bu isteği geri çevirerek, ABD Başkanı'nın eline vurdu.

ARABİSTAN'DAKİ TÖRENİN İNTİKAMINI MI ALDI?

Melania Trump'ın, Suudi Arabistan'daki karşılama töreninde Trump'ın 5 metre kadar gerisinde tek başına yürümesi gündem olmuştu. First Lady'nin, o manzarada kendisiyle ilgilenmeyen ve yalnız bırakan eşine, İsrail'de bu hareketiyle tepki gösterdiği iddia edildi.

ABD BAŞKANI TRUMP: "İRAN NÜKLEER SİLAHLARA ASLA SAHİP OLAMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinde, "İran asla nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İsrail ile köklü ilişkilere vurgu yaparak başlayan Trump, "Burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. İsrail'le sürdürdüğümüz dostlukta çok daha derin bir yol izliyorum" dedi.

Trump, konuşmasında İran'ı uyararak, "İran, Suudi Arabistan'la İsrail'i yakınlaştırdı. İran, ABD'ye minnettar olmalı. ABD sayesinde olumlu anlaşmalar yakaladı. Bazı insanlar bunu anlamaz. ABD, İran'a güç ve zenginlik verdi. İran, hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olamayacak" dedi.