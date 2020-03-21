  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 21 Mart 2020 13:09

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya yükseldi

Türkiye'nin sınır komşusu İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 556’ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya yükseldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556’ya yükseldiğini açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123’ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556’ya ulaştı” dedi.

Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
iran , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM