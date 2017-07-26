iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
Dikkat bugün son gün ! Süre uzatılmayacak
Dikkat bugün son gün ! Süre uzatılmayacak
Maliye ev alanlara ''gel bakalım'' diyecek
Maliye ev alanlara ''gel bakalım'' diyecek
Hükümet düğmeye bastı ! Rekor indirim geliyor
Hükümet düğmeye bastı ! Rekor indirim geliyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 26 Temmuz 2017 10:49

YPG eşcinsel terör örgütü kurdu

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG şimdi de eşcinsel terör örgütü kurdu.

YPG eşcinsel terör örgütü kurdu
A+ A-

Sahiplerinin emrini eksiksiz yerine getiren terör örgütü PKK, eşcinsel ordu kurdu. Kurulan terör örgütünün adı, 'Queer Insurrection and Liberation Army' (Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu) ya da kısa adıyla TQILA. Yeni örgütün oluşumunu, anarşist bir örgüt olan Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Güçleri (IRPGF) pazartesi günü duyurdu.

Örgüt, Twitter'da yayınladıkları mesajda 'Bu ibneler faşistleri öldürür. Ateşe karşılık veriyoruz. Rakka'da kara ve gökkuşağı bayrağı dalgalanıyor. Eşcinseller halifeliği paramparça ediyor" diye yazdı.

Grup tarafından Twitter'da yapılan açıklamaya göre, grup üyelerinin amacı 'cinsiyet ikiliğini kırmak ve kadın devrimi yanında daha geniş kapsamlı toplumsal cinsiyet ve cinsel devrimi ileriye taşımak'

Takvim

lgbti , ypg , eşcinseller , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM