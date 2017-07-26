YPG eşcinsel terör örgütü kurdu

Sahiplerinin emrini eksiksiz yerine getiren terör örgütü PKK, eşcinsel ordu kurdu. Kurulan terör örgütünün adı, 'Queer Insurrection and Liberation Army' (Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu) ya da kısa adıyla TQILA. Yeni örgütün oluşumunu, anarşist bir örgüt olan Uluslararası Devrimci Halk Gerilla Güçleri (IRPGF) pazartesi günü duyurdu.

Örgüt, Twitter'da yayınladıkları mesajda 'Bu ibneler faşistleri öldürür. Ateşe karşılık veriyoruz. Rakka'da kara ve gökkuşağı bayrağı dalgalanıyor. Eşcinseller halifeliği paramparça ediyor" diye yazdı.

Grup tarafından Twitter'da yapılan açıklamaya göre, grup üyelerinin amacı 'cinsiyet ikiliğini kırmak ve kadın devrimi yanında daha geniş kapsamlı toplumsal cinsiyet ve cinsel devrimi ileriye taşımak'