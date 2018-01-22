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  4. 22 Ocak 2018 11:58

YPG: Rusya bize ihanet etti

Afrin'de kan kaybeden terör örgütü YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, ''Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti'' dedi.

YPG: Rusya bize ihanet etti
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Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.  

Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmasının hemen ardından, "Afrin’deki askerlerimiz farklı bir bölgeye çekildi " açıklamasını yapmıştı.

YPG, Rusları düşman ilan ettiYPG, Rusları düşman ilan etti

 

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