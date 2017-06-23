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  3. 23 Haziran 2017 08:58

Pakistan'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir polis merkezinin yanında meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
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Pakistan'ın Belucisten eyaletinin başkenti Kuetta, bombalı saldırıya hedef oldu.

Eyalet sözcüsü Enverül Hak Kakar, patlamanın polis merkezinin yanında gerçekleştiğini ve silahlı saldırganların karargaha girmeyi denediğini söyledi.

Televizyonlara yansıyan görüntülerde, olay yerine ulaşan acil servis ekiplerinin panikle cesetlerin üstünü örttüğü görülüyor. Resmi açıklamaya göre, en az beş can kaybı var.

Patlamanın meydana geldiği bölgeyi kordona alan polis, içeri kimseyi sokmuyor.

Belucistan eyaletinde son olarak bir politikacıyı hedef alan bombalı saldırı düzenlenmiş ve en az 25 insan yaşamını yitirmişti.

2017 yılının ilk dört ayında çok sayıda terör saldırısına sahne olan Pakistan'da, 200'ü aşkın insan yaşamını yitirdi. Saldırıları IŞİD ve Taliban üstlendi.

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