  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnternetten alışveriş yaparken dikkat: 17 ilde 1 milyarlık vurgun

İnternetten alışveriş yaparken dikkat: 17 ilde 1 milyarlık vurgun

İnternetten alışveriş yaparken dikkat: 17 ilde 1 milyarlık vurgun
Güncelleme:

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AYNISINI KOPYALAMIŞLAR

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler vurgun internet alışveriş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Yeni müfredat onaylandı Yeni müfredat onaylandı Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı İzmir güne depremle başladı İzmir güne depremle başladı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurbanlık fiyatları belli oldu