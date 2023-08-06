Pakistan'da tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'da bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Pakistan'da bir trenin raydan çıkması can pazarının yaşanmasına yol açtı. İlk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA YOLCU VAGONLARDA MAHSUR KALDI

Olay yerine intikal eden yetkililer, çok sayıda yolcunun da raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldığını aktardı.

6 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Yerel basına konuşan bir demiryolu yetkilisi 6 vagonun raydan bir şekilde çıkması sonucu trajedinin meydana geldiğini aktardı.

BÖLGEYE YARDIM TRENİ GÖNDERİLDİ

Eyalet demiryolu yetkilisi Ijaz Shah, AFP'ye yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu doğruladı ve bölgeye bir yardım treninin hareket ettiğini açıkladı.

HIZ SINIRINI AŞMADI

Demiryolları ve Havacılık Bakanı Khawaja Saad Rafique, Lahor'da basına yaptığı açıklamada trenin normal bir hızda seyrettiğini ve kazanın henüz neden gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Yerel basının yine olay yerindeki vatandaşlardan aktardığına göre raydan çıkan vagon sayısının 10 olduğu öne sürüldü ancak bu sayı doğrulanamadı.