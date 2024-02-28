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Papa Francis hastaneye kaldırıldı

Papa Francis hastaneye kaldırıldı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, influenza teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan haber ajansı ANSA, Papa'nın check-up için Roma'daki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

85 yaşındaki Papa Francis hastalığı nedeniyle bugünkü ayinini bir yardımcısına devretti.

Son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle gezen Papa, gelecek haftaki bazı programlarını da iptal etti.

Vatikan, Papa'nın grip olduğunu duyurmuştu.

 

AA

Etiketler Papa Francis katolik hastane sağlık sorunu
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