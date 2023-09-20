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Papa'dan nükleer savaş uyarısı

Papa'dan nükleer savaş uyarısı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, dünyanın nükleer savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.

Papa Franciscus, 1958-1963 arasında Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa 23. Ioannes'in 1963'te yayımladığı "Pacem in Terris" isimli barış genelgesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansa mesaj gönderdi.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa mesajında, toplumlara nükleer silahları ortadan kaldırma ve konvansiyonel silahları da sadece meşru müdafaa maksadıyla kullanma çağrısında bulundu.

Papa, "Dünyamız parça parça sürdürülen üçüncü dünya savaşının pençesinde olmaya devam ederken Ukrayna'daki çatışmanın trajik durumunda, nükleer silahlara başvurma tehdidi yok değil." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, mevcut durumun, dünyanın Ekim 1962'de yaşadığı Küba Füze Krizi'ndeki gibi nükleer bir savaşın eşiğinde olduğu dönemi hatırlattığını kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın mümkün olabileceğini ve bunun gerekli olduğunu belirtti.

Papa, konvansiyonel silahların da sadece savunma maksatlı kullanılması ve sivil hedeflere yönelik olmaması gerektiğinin altını çizdi.

AA

Etiketler vatikan katolik Papa Franciscus nükleer savaş
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