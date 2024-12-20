Pentagon'un dünyadan haberi yok

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Suriye'deki asker sayısının 900 değil 2000 olduğunu öğrendiğini söyledi. Ryder, Irak'taki ABD askeri sayısı ise bilmediğini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. Ryder, "Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor" dedi.

"IRAK'TAKİ ASKER SAYISINI ÖĞRENİP SİZE DÖNEYİM"

Son haftalarda Suriye üzerine önemli bir ilgi olması nedeniyle ABD asker sayısı bilgisine baktıklarını ve edinilen yeni bilgiyi güncellemek istediklerini öne süren Ryder, ayrıca bu yaklaşık 2 bin ABD askerinin Baas rejiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını savundu. Ryder, Suriye'deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak orada bulundurduğunu iddia ederek, Irak'taki ABD askeri sayısının güncel olup olmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu konuda size geri döneyim." diye cevap verdi. ABD, uzun süredir Suriye'de bulunan asker sayısını 900 olarak açıklıyordu.

ABD'deki bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması durumunda federal hükümetin yarın kapanma ihtimaline karşı da Ryder, durumu yakından izlediklerini ve Pentagon'un önlem olarak gerekli planlamayı yaptığını belirtti. Ryder, hükümetin kapanması durumunda temel alanlarda Savunma Bakanlığı personelinin aktif olarak çalışmaya devam edeceğini, ancak askeri personele Kongre tarafından yeni fonlar tahsis edilene kadar ödeme yapılamayacağını söyledi. Asli olmayan alanlardaki askeri teknisyen ve sivil personelin ise ücretsiz izne çıkarılacağını ifade eden Ryder, hükümet kapanmasının Pentagon'da "ciddi kesintilere" neden olacağı uyarısında bulunarak Kongre'yi bütçe üzerinde uzlaşmaya çağırdı.

2025 MALİ YILI BÜTÇESİ

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayatı hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü. Kongre'de her iki parti mensupları 2025 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmak için uğraşıyor.