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Putin gönüllüleri orduya çağırdı!

Putin gönüllüleri orduya çağırdı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen gönüllülere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor. Ukraynayı işgal eden Rus ordusunun saldırıları 16. gününe girdi. Savaşın 15. gününde iki ülke arasındaki en üst düzey temas Antalya'da gerçekleşti. 

Hafta sonundan itibaren tahliyeler için bombadırmanı yavaşlatan Rus ordusu yeniden saldırı pozisyonuna geçti. 

Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldi. Ukrayna birliklerine karşı savaşmak isteyen gönüllere kapılarının açık olduğunu söyleyen Putin, "Gönüllülerin savaş bölgelerine ulaşmalarına yardım edeceğiz" dedi.

Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili olarak da Putin, "Ele geçirilmeleri halinde Rus ayrılıkçılara verilmesini destekliyorum" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Etiketler rusya putin
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