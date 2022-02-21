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Putin: ''Somut bir tehditle karşı karşıyayız''

Putin: ''Somut bir tehditle karşı karşıyayız''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşadıkları krize ilişkin ''Güvenliğimiz için gereken koşulların sağlanmasını istiyoruz. Somut bir tehditle karşı karşıyayız'' dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD'li Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ‘Güvenlik Konseyi’ toplantısında konuştu.

Vladimir Putin, “Rusya her türlü çabayı gösteriyor” derken, “Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenliğimiz için gereken koşulların sağlanmasını istiyoruz” diyen Rusya Devlet Başkanı, “Somut bir tehditle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, “NATO, ‘Açık Kapı’ politikası nedeniyle talepleri reddetti” derken, "Güvenlik endişelerimiz gözardı ediliyor" şeklinde konuştu. 

Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek" derken, "Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi. 

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Etiketler rusya vladimir putin
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