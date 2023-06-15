Restoranın mutfağında mide bulandıran görüntüler

Türklerin de yurt dışı turizminde en sık ziyaret ettiği ülkelerin başında gelen Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki bir restoranın mutfağından gelen bu görüntü mide bulandırdı.

Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrindeki bir vegan restoranda kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada 2 milyon izlenmeyi geçti. Görüntülerde bir restoranın arka tarafında bulunan mutfak bölümünde tezgahın üzerinde rahat bir şekilde oturan çalışan görülüyor.

Mutfak kıyafetleriyle tezgahın üzerine oturan kadının ayak tırnaklarını kestiği anların müşteri tarafından ifşa edilmesi gündem yarattı. Kadın bir kişinin onu kaydettiğini gördüğünde videonun sonuna doğru afallıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu görünce dehşete kapıldım. Gerçekten çok iğrenç” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Doğrudan tezgahın üzerinde... Bu delilik” yorumunu ekledi.