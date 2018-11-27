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  3. 27 Kasım 2018 15:49

Rezalet son buldu ! 5 yıldır seks kölesi yapılan maymun kurtarıldı

Endonezya'ya ender bir tür orangutanın 5 yıl boyunca genelevde seks kölesi olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Rezalet son buldu ! 5 yıldır seks kölesi yapılan maymun kurtarıldı
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Tüyleri düzenli olarak tıraş edilen, parfüm sıkılıp, takılarla süslenen zavallı hayvanın eziyeti 5 yıl sürdü. Şu an rehabilitasyon süreci devam eden orangutanın korkunç öyküsünü onu kurtaran ekip üyeleri anlattı.

Bornean orangutanı olarak bilinen ender bir tür olan Pony, 1997 yılında annesinden koparılarak Kareng Pangi köyündeki bir geneleve getirildi.

3 EURO KARŞILIĞINDA ORANGUTANA TECAVÜZ

Duvara zincirlenen hayvanın işkencesi böyle başladı. Köyde palm yağı çiftçisi olarak çalışan çok sayıda erkek 3 dolar karşılığında zavallı Pony'e tecavüz etmeye başladı.

İKİ GÜNDE BİR TIRAŞ EDİLDİ

İki günde bir tıraş edilen zavallı Pony'e zorla parfüm sıkıldı ve makyaj yapılmaya başlandı. Hatta bir iddiaya göre Pony'e bazı müşteriler tarafından çeşitli 'seks eylemleri' öğretildi.

Pony, 2003 yılında zorla tutulduğu yerden kurtarıldı. Zavallı orangutanı kurtaran ekipten biri olan Lone Droscher-Nielson şaşkınlık ve üzüntüsünü şu sözlerle aktardı.

"Pony'nın fuhuş için kullanıldığını duyunca dehşete düştüm. O güne kadar bir insanın bir hayvana böyle bir şey yapabilecek kadar alçalabileceğini düşünmemiştim."

ÖZELLİKLE ONUN İÇİN GELİYORLARDI

Borneo Orangutan Yaşatma Derneği Direktörü Michelle Desiletes, çiftçilerin özellikle Pony'e tecavüz etmek için oraya geldiğini söyledi.

"Bir insanın insanla seks yapmak istemesini anlıyorum. Ama özellikle bir orangutanı tercih ediyorsanız bunda bir gariplik vardır."

Bir kadın işletmeci tarafından zorla seks köleliği yaptırılan Pony'nin kurtarıldığında 6-7 yaşlarında olduğu belirtiliyor.

35 polisin düzenlediği ortak operasyonla genelevden kurtarılan Pony rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

Yavaş yavaş iyileştiği belirtilen Pony'nin en başlarda erkek orangutanlardan korktuğu ancak zaman içinde onlara alıştığının altı çizildi.

Ancak uzmanlar Pony'nin doğal yaşama hiç bir zaman dönemeyeceğini çünkü doğal yaşama alışmak için yeterince genç olmadığını vurguluyor. 


 

endonezya , seks kölesi orangutan
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