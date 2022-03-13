Rus güçleri bir gazeteciyi öldürdü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 18’inci gününde New York Times muhabiri, ödüllü gazeteci ve yapımcı Brent Renaud’un öldüğü açıklandı.

Bölge emniyet müdürü Andrei Nebitov’un yaptığı açıklamada Renaud’a saldırı sırasında bir gazetecinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yetkililer sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda Renaud’un basın kartını yayınladı. Beldgede Renaud’un New York Times adına çalıştığı görüldü. Açıklamada, “İşgalciler, bölgedeki Rus askerlerinin yaptığı hamlelerin arkasındaki gerçeği göstermek isteyen uluslararası basın mensuplarını da öldürdü” denildi.

Açıklamada, “Elbette gazetecilik riskli bir iş fakat ABD vatandaşı Brent Renaud, saldırganların zalimliğine dikkat çekmek istemesini canıyla ödedi” ifadesi kullanıldı.

NY TIMES: UKRAYNA’YA BİZ GÖNDERMEDİK

New York Times yazı işleri müdürü yardımcısı Cliff Levy, bu haber ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama ve taziye mesajı yayınladı. Levy, “ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Ukrayna’da ölümünü üzüntüyle öğrendik, çok yetenekli bir fotoğrafçı ve prodüktördü fakat New York Times için Ukrayna’da değildi” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada Renaud’nun en son 2015’te New York Times için çalıştığı da belirtildi.