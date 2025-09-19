Rus savaş uçakları, Estonya hava sahasına girdi!

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihlal, Finlandiya Körfezi üzerinde meydana geldi. Rusya’ya ait üç savaş uçağının izinsiz şekilde Estonya hava sahasına girdiği ve toplam 12 dakika boyunca bu bölgede kaldığı bildirildi. Estonya, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Rusya’nın Tallinn’deki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya bu yıl Estonya hava sahasını 4 kez ihlal etti, bu başlı başına kabul edilemez bir durum. Ancak bugün 3 savaş uçağının hava sahamıza girdiği ihlal, eşi görülmemiş bir küstahlıktır” ifadelerini kullandı. Tsahkna, Rusya’nın sınırları giderek daha fazla zorlamasının ve artan saldırganlığının, siyasi ve ekonomik baskının artırılmasıyla karşılanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Estonya Savunma Kuvvetleri de söz konusu ihlali doğruladı.

