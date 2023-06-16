Rusya lideri Putin Türkiye'ye geliyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in
yakında Türkiye'ye yapacağı ziyaret konusunda anlaştılar.
Kremlin dış politika danışmanı Yury Ushakov'a dayandırılan haber Rus Interfax haber ajansında yer aldı.
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