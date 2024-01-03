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Rusya - Ukrayna savaşında Temmuz 2023'ten bu yana ilk!

Rusya - Ukrayna savaşında Temmuz 2023'ten bu yana ilk!
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'ten bu yana ilk esir takası yapıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Şubat 2022'den bu yana devam ederken, iki ülke arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda esir takası yapıldı.

Söz konusu esit takası Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığı belirtilerek, "Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirliklerinin insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi destek görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği belirtildi.

 ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yaptığı açıklamada, Rusya'dan Ukraynalı esirlerin geri alındığını duyurarak, 224 askerin ve 6 sivilin Rus esaretinden kurtulduğunu duyurdu.

Etiketler Rusya ukrayna Ukrayna savaşı
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