Rusya, Ukrayna'daki stratejik noktayı ele geçirdi

Ukrayna'da ilerleyişini sürdüren Rus güçlerinin, Kırım ve Moskova destekli güçlerin denetiminde bulunan Donbas arasındaki koridorda kontrolü ele geçirdiği iddia edildi.

Rusya Ukrayna işgalinin 19. gününde ülkenin batısında saldırıları hızlandırırken, Rus askerlerinin Kırım ve Rusya yanlılarının kontrolündeki Donbas arasında koridor kurmayı başardığı belirtildi.

KIRIM'DAKİ ASKERLER RUSYA DESTEKLİ BİRLİKLERE KATILABİLECEK

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Donbas arasındaki stratejik koridorda kontrolü ele aldı. Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, bölgedeki kara bağlantısının sağlandığını belirterek bu sayede Kırım'daki askerlerin kara yoluyla Donetsk'teki Rusya destekli birliklere katılabileceğini söyledi.

LİMAN KENTLERİNE GEÇİŞİ DE KOLAYLAŞTIRACAK

Bu koridorun Kırım'la Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentini de birbirine bağladığı belirtiliyor. Koridor, Donbas'taki Rus destekli ayrılıkçı birliklerin çatışmaları yoğun olduğu Azak Denizi kıyısındaki liman kentlerine geçişini de kolaylaştıracak.

UKRAYNA HÜKÜMETİ AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan ABD televizyonu CNN, Rusya'nın bu açıklamasının bağımsız kaynaklar tarafından onaylanmadığına dikkat çekti. Ukrayna hükümeti de bu konuda bir açıklama yapmadı.