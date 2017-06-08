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  4. 08 Haziran 2017 08:51

Putin'e şok! Hediye paketi boş çıktı

Putin, ABD’li yönetmen Oliver Stone’un kendisine Stanley Kubrick’in ‘Dr. Garipaşk’ filminin içi boş kutusunu vermesi üzerine “Tipik bir Amerikan hediyesi” ifadelerini kullandı.

Putin'e şok! Hediye paketi boş çıktı
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ABD'li yönetmen Oliver Stone önümüzdeki günlerde yayınlanacak ‘Putin Röportajları' (The Putin Interviews) belgeseli için bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yönetmen Stanley Kubrick'in 1964 yapımı ‘Dr. Garipaşk' filmini izledi.

Sputnik’in ABD'de yayımlanan Variety dergisinden aktardığına göre, Stone, daha sonra da muhtemelen DVD'sini oynatıcının içinde unuttuğu filmin boş kutusunu Putin'e hediye etti.

Putin ise bu hediye karşısında "Tipik bir Amerikan hikâyesi" ifadelerini kullandı.

İKİ YILDAN UZUN BİR SÜREDE HAZIRLANDI

'Putin Röportajları' belgeselinin tamamı, ABD'de 12 Haziran'da yayınlanacak.

'Bir Batılıya verilen en detaylı Putin portresi' olduğu söylenen belgeselde, Putin ve Stone'un iki yıldan uzun bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri bir dizi buluşmada yaptıkları röportajlar yer alıyor.

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