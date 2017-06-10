Putin'in itirafı Rusya'yı salladı

Putin, ABD’li Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone’a verdiği ve bir parçası CNN televizyonu tarafından yayınlanan röportajında, torunları olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Putin, torunlarını sevip sevmediği sorusuna, “Torunlarımı seviyorum. Ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim” yanıtını verdi.

STONE, BELGESELİN AFİŞİ İÇİN TAKİPÇİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURDU

Bu arada Oliver Stone, belgeselin afişi için Twitter’daki takipçilerinin görüşlerini sordu.

Twitter hesabından iki farklı afişin fotoğraflarını paylaşan Stone, takipçilerinden hangi posteri beğendiklerini nedenleriyle birlikte yazmasını istedi.

Merakla beklenen röportajın tamamı, 19-22 Haziran günlerinde Perviy Kanal’da belgesel şeklinde gösterilecek.