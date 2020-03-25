SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 59'A YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 25 Mart 2020 22:53

Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü !

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü belirtti.

Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğü bilgisini verdi.

Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz’de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11’da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.

Pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.

Bölgedeki kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Ayrıca Karadeniz Filosu’na bağlı bir savaş gemisi ile bölgedeki sivil gemilerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
rusya , karadeniz , su 27
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM