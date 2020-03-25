Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü !

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğü bilgisini verdi.
Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz’de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11’da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.
Pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.
Bölgedeki kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu bildirildi.
Ayrıca Karadeniz Filosu’na bağlı bir savaş gemisi ile bölgedeki sivil gemilerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.
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