Rusya’dan S-400 açıklaması

Peskov, Moskova Yönetimi’nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, “Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil” yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Peskov şöyle konuştu: “Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi.”

“Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya’yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği” sorusuna ise Peskov, “Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir” şeklinde cevap verdi.