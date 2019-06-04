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  4. 04 Haziran 2019 14:10

Rusya’dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan çalışma grubuna ilişkin konuştu.

Rusya’dan S-400 açıklaması
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Peskov, Moskova Yönetimi’nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin  soruya, “Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil” yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Peskov şöyle konuştu: “Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi.”

“Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya’yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği” sorusuna ise Peskov, “Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir” şeklinde cevap verdi.

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