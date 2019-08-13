Rusya'dan şok itiraf: Radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Rusya'nın Beyaz Deniz'deki füze testinde gerçekleşen patlamanın detayları netleşiyor.

Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

Çevre örgütü Greenpeace, daha önce radyasyon seviyesinin 20 kata çıktığını ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.

Beş Rus nükleer mühendisin öldüğü roket motoru patlamasının meydana geldiği nokta, Arkhangelsk bölgesindeki Nyonoksa köyünün hemen yanında.

BBC'ye konuşan uzmanlar, deniz üzerindeki platformdaki patlamada test edilen füzenin 9M730 Burevestnik olduğunu söylüyor. Rusya lideri Vladimir Putin, söz konusu füzeyi Mart 2018'deki parlamento konuşmasında tanıtmıştı.

Rusya ve Norveç arasındaki Barents Denizi’nde seyreden bir nükleer denizaltında geçen ay yangın çıkmış ve 14 Rus askeri ölmüştü.

Nyonoksa'daki askeri üs 1954 yılında açıldı. Bu üste Rusya balistik füzeler ve donanmasına ait füzeleri test ediyor.