Rusya'dan NATO'ya ve üstü kapalı olarak Türkiye'ye rest

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olacak olmasıyla NATO’nun genişlemesini ‘Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı’ olarak gördüklerini belirtti ve gerekli görmeleri hâlinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın beklenen NATO üyeliği sorulunca, bu üyeliği ‘gerilimi tırmandırma’ olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov, “NATO’nun genişlemesi, güvenliğimize ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı. Bunu bu şekilde algılıyoruz ve bu durum, bizi güvenliğimizi sağlamak adına taktik ve stratejik karşı önlemler alma mecburiyetinde bırakıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Finlandiya’nın üyeliğiyle NATO’nun genişlemesine karşı ne gibi önlemler alabilecekleri sorusu üzerine de, Rusya’nın gerekli gördüğü önlemleri alacağını kaydetti.

“Finlandiya’da neler olacağını; Kuzey Atlantik bloğunun Finlandiya’nın topraklarını nasıl kullanacağını, yani bu ülkeye bize karşı potansiyel tehdit oluşturacak ve sınırlarımıza yakınlaşacak silah ve altyapı yerleştirip yerleştirmeyeceğini yakından izleyeceğiz. Bunlarla ilişkili olarak tedbirlerimizi alacağız” ifadelerini kullanan Peskov, “İnanın, Savunma Bakanlığımız zamanı gelince bu tedbirlerin neler olacağını açıklayacak” diye ekledi.

En son Türkiye onaylamıştı

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.