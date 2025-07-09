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Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun saldırı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya gece boyu 728 dron ve 13 füze ateşleyerek savaşın başından bu yana en yoğun saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'da 741 hedefe 300'den fazlası İran yapımı Shaded olmak üzere farklı tiplerde 728 dron ve 13 İskender ve Kinjal tipi balistik füzeler ile saldırı gerçekleştirdiğini, bunun savaşın başladığı 2022'den bu yana bir gün içinde düzenlenen en yoğun hava saldırısı olduğunu ifade etti. Zelenskiy saldırıların püskürtülmesi için yerli üretim dronlar da kullandıklarını, onlarca hedefin düşürüldüğünü belirtti.

Rus petrolüne yönelik yaptırım çağrısı

Rusya'nın ana hedefinin Lutsk olduğunu ifade eden Zelenskiy, Dnipro, Jitomir, Kiev, Kirovohrad, Mykolaiv, Sumi, Harkov, Hmelnitski, Çerkassi ve Çernigiv bölgelerinde de saldırı nedeniyle hasar meydana geldiğini kaydetti. Zelenskiy, "Bu çok manidar bir saldırıdır. Tam da barışın sağlanması, ateşkesin tesis edilmesi için bu kadar çok çaba sarf edildiği ve buna rağmen Rusya'nın tüm bu çabaları geri çevirmeye devam ettiği bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Bu, yaptırımlara olan ihtiyacın bir başka kanıtıdır, 3 yıldır süren savaşta Moskova'nın savaş makinesini parayla besleyen petrole karşı yaptırımlar, bu petrolü satın alan ve böylece cinayetlere sponsor olanlara yönelik ikincil yaptırımlar. Ortaklarımız Rusya'yı yeni saldırılar düzenlemek yerine savaşı sona erdirmeyi düşünmeye zorlayacak şekilde nasıl baskı uygulayacaklarını biliyorlar. Barış isteyen herkes harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler Rusya ukrayna saldırı savaş dron
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