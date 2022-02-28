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Rusya'nın bombası Türk genci Ukrayna'dan canlı yayındayken düştü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Rusya'nın attığı bir bomba, Ukrayna'da yaşayan bir Türk gencinin katıldığı canlı yayına yansıdı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Özgür, yaşadıklarını anlatmak için tv100 canlı yayınına bağlandı. Canlı yayında yaptığı açıklamada kendilerinin kimsenin aramadığını ve durumlarının çok kötü olduğunu belirten Özgür, "Şu anda yoğun çatışma devam ediyor. Durum çok kötü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sesleniyorum; daha önce yapılmıştı Türk ordusuyla beraber Türk vatandaşları alınmıştı farklı bir ülkeden. Bizleri seviyorlarsa bizlerin buradan cenazemizi almak istemiyorlarsa..." 

Özgür bu açıklamaları yaptığı sırada Harkov'daki bombardımana şahit oldu.

Patlamanın şiddeti ile paniğe kapılan öğrenci, hızla koşmaya başladı. O dehşet anları canlı yayında saniye saniye kaydedildi. 

Türk öğrenci dehşet anlarını anlattı. Burak Özgür, "3 günlük erzağımız kaldı. Durum çok kötü. Türk askeri ordu ile birlikte gelip bizi buradan alsın. Şu an bomba düştü. Kaçmak zorundayız."  diyerek panik anlarını anlattı. 

Etiketler bomba Türk genci ukrayna rusya canlı yayın
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