Rusya'nın markette sıra bekleyen sivilleri katlettiği anlar kamerada

Ukrayna'ya yönelik kanlı işgal harekatını sürdüren Rusya, bu sefer de markette alışveriş sırası bekleyen sivilleri vurdu. Kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.