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Rusya'ya ile bağlar kopuyor: Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'ya ile bağlar kopuyor: Artık Rusya'da uygulanmayacak

ABD olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Rusya da uygulanan ambargoların ardından karşı hamleye geçerek misillemelerini duyurmuştu. Son olarak Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nda yapılan oylama ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının artık Rusya'da uygulanmamasına karar verildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki ilişkiler tamamen kopma evresine geldi. Rusya, kendilerine yönelik AB’den gelen yaptırımlar ve Avrupa Konseyi’nde söz hakkının kısıtlanmasını gerekçe göstererek 15 Mart’ta, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilmişti. Bu girişime bağlı olarak Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nda bugün yeni bir karara imza atıldı. Devlet Duması’nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Rusya’da uygulanmamasına ilişkin yasa tasarısı milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

 RUBLE VE RUS BANKASI DETAYI

Kabul edilen yasa tasarısına göre, Rusya’nın, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilme kararı aldığı 15 Mart tarihinden sonraki davalar Rusya tarafından kabul görmeyecek. Bu tarihten önce açılan davaları kazananlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar Rus mahkemelerine başvuru yaparak tazminatlarını alabilecek. Yasa tasarısına göre, tazminat ödenecek kişilere de Rus para birimi ruble ile ve sadece Rus bankaları üzerinden ödeme yapılacak.

"BATICI POLİTİKACILARIN..."

Yasa tasarısının Devlet Duması’nda kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin kabul edilen yasa tasarısını savunarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Batılı politikacıların elinde ülkemize karşı siyasi mücadelenin bir aracı haline geldi. Bazı kararları Rusya Anayasası, değerlerimiz ve geleneklerimizle doğrudan çelişiyordu.” dedi. (İHA)

Etiketler rusya bağ
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