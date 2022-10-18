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Şaka değil gerçek: Uber esrar dağıtacak!

Şaka değil gerçek: Uber esrar dağıtacak!
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Kanada'da yemek sipariş ve dağıtım hizmeti veren Uber Eats, esrar dağıtımına başlayacak.

Kanada'nın başkenti Toronto'da, Uber Eats ile esrar perakende şirketi Leafly, esrar dağıtımı yapabilmek amacıyla yerel tedarikçiler ile anlaşma sağladı. 

The Hill gazetesinin haberine göre, Uber ve Leafy, esrar dağıtımı lisansına sahip üç yerel firma ile 19 yaş ve üzeri müşterilere hizmet verecek. 

Uber Eats Kanada Genel Müdürü Lola Kassim, "Perakendeciler, Toronto'daki insanların yasal esrar satın almaları için Leafly gibi sektörün liderleriyle ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklık esrarın yasa dışı satışıyla mücadelede yardımcı olacak" açıklamasında bulundu.

Kassim, esrar siparişlerinin teslimatı hakkında "Teslimat, müşterinin yaşını ve kimliğini doğrulayacak olan devlet onaylı bir çalışan tarafından yapılacak" dedi.

Etiketler uber esrar dağıtımı kanada
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