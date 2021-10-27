  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Şaşkına çeviren olay! Ölen babalarının küllerini yediler

Şaşkına çeviren olay! Ölen babalarının küllerini yediler

Şaşkına çeviren olay! Ölen babalarının küllerini yediler

Birleşik Krallık'ta yaşayan iki kardeş, vefat eden babalarının küllerini Bristol Kanal'ına atmak istedi. Ancak bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle iki kardeş hayatının şokunu yaşadı.

Birleşik Krallık'ta meydana gelen olay, duyanların ağzını açık bıraktı. 28 yaşındaki Belle Henry ve 22 yaşındaki Tyla Halls isimli kızların babaları Mark Halls, 47 yaşında vefat etti. Kızlar da Hristiyanların ölü uğurlama ritüeli olan yakma yöntemini kullanarak babalarının cesedini yaktı.

KANALA ATMAK İSTEDİLER
Genç kızlar, babalarının küllerini Bristol Kanalı'na atmak istediler. Ancak tam da bu sırada şiddetlenen rüzgar nedeniyle adamın külleri, kızların yüzüne doğru geldi. Kızlar da küllerden kaçamayarak babalarını yemiş oldu. Genç kızların şaşkınlıkları suratlarına yansıdı.

"TADI TUZLUYDU"
Genç kızlar, yedikleri küller hakkında da konuştu. Buna göre babalarının küllerinin tuzlu olduğunu dile getirdiler. Genç kızlar daha sonra yaşadıkları bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı.

Etiketler birleşik krallık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!
Yasmin Erbil ''cesur'' dekoltesiyle olay oldu
Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti ve Erdoğan ayrıntısı
Survivor yarışmacıları aşklarını böyle ilan etti
Zeynep Bastık, yıllar önceki ''emo'' tarzı ile gündeme geldi
Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi
Kılıçdaroğlu’nun ''partili olmayan'' Cumhurbaşkanı adayı o mu ?
HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi
Benzine 25 kuruş indirim geldi
Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü