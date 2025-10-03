Sumud Filosu'ndaki son tekneyle bağlantı kesildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'daki Gazze'ye doğru ilerleyen son tekne olan 'Marinette' teknesine baskın düzenledi.
İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerleyen son teknesi olan ''Marinette'' teknesine baskın yaptı.
'Marinette' teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü. Baskının ardından gemi ile bağlantı kesildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol