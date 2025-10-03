  1. Anasayfa
Sumud Filosu'ndaki son tekneyle bağlantı kesildi

Güncelleme:

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'daki Gazze'ye doğru ilerleyen son tekne olan 'Marinette' teknesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerleyen son teknesi olan ''Marinette'' teknesine baskın yaptı. 

'Marinette' teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü. Baskının ardından gemi ile bağlantı kesildi.

 

 

DHA

