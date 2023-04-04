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Suriyeli sığınmacı belediye başkanı seçildi

Suriyeli sığınmacı belediye başkanı seçildi
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Suriye’deki iç savaştan kaçıp Almanya’ya yerleşen Suriyeli sığınmacı, Almanya'daki 8 yılının ardından belediye başkanlığına seçildi.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Almanya’nın güneyindeki Ostelsheim kasabasında belediye seçimini Suriyeli sığınmacı Ryyan Alshebl kazandı.

 Alshebl, Yeşiller Partisi’nin bir üyesi olmasına rağmen pazar günkü seçimlere bağımsız olarak girdi ve oyların yüzde 55,41’ini almayı başardı.

Kasabanın nüfusu 2 bin 500.

Ryyan Alshebl kimdir?

Alshebl, Suriye’deki iç savaş sırasında zorunlu olarak askere alınmak istenince 21 yaşındayken Suriye’den ayrıldı. 2015’te Almanya’ya geldi.

Almanca öğrendi ve işletme stajı yaptı.

Alshebl, vatandaşlık aldıktan sonra yakınlardaki Althengstett kasabasında yerel meclis için çalışmaya başladı.

 

(Kaynak)

Etiketler Ryyan Alshebl almanya belediye başkanı belediye başkanlığı
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