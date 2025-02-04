Suriye'nin yeni lideri Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve eşi Latifa El Şara, Suudi Arabistan ziyaretinde Umre yaparken objektiflere takıldı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'da resmi temaslarının ardından Mekke'ye gelerek umre ziyaretinde bulundu.

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Ahmed Şara, pazar günü başkent Riyad'a geldi.

Riyad'daki temaslarının ardından başkentten ayrılan Ahmed Şara, Mekke'de umre ziyaretinde bulundu.

Artık o Suriye'nin geçici devlet başkanı

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’nin yeni lideri olan Ahmed eş-Şara, ülkenin geçici devlet başkanı olmuştu.

Askeri Operasyon Yönetimi Sözcüsü Hasan Abdül Gani’ye dayandırılan haberde, Şara’nın yeni bir anayasa kabul edilene kadar görev yapacağı ve geçici bir yasama konseyi kurma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Şara’nın Esad rejimini devirmek için Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile birlikte savaşan silahlı grupların komutanlarının katıldığı başkent Şam'daki bir toplantıda devlet başkanı olarak seçildiği aktarıldı.

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Şam’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti ile görüşmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkedeki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmediğini ifade ederken Suriye’nin talebine ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Reuters Haber Ajansı’na konuşan Suriyeli bir yetkili ise, eş-Şara’nın Rusya’ya sığınan devrik lideri Beşar Esad’ın iade edilmesini talep ettiğini söyledi. Adını açıklamayan yetkili, Şam’ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan “tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler” yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini belirtti.

Rusya’dan askeri üslere karşılık Esad’ın iadesini talep etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basın mensuplarının Suriye'nin, Moskova'nın ülkedeki askeri üslerin mevcudiyetinin devamına izin vermesi karşılığında Esad'ın geri dönmesini talep ettiğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

"Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü değişmedi"

Dün gerçekleştirilen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katılmıştı. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullanmıştı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtmişti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" demişti. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurgulamıştı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etmişti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.

"Rus şirketleri Tartus Limanı'na yatırımı devam ettirmeye hazır"

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini aktarmıştı. Bogdanov, Rusya'nın Tartus Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği yönündeki haberlere değinerek bunun "tamamen ticari" olduğunu ve büyük ihtimalle dostane bir şekilde çözülebileceğini belirtmişti. Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.