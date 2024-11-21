  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu

Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu

Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu
Güncelleme:

Avusturya'nın Viyana kentinde bir eve tadilat için giden tesisatçı, boruların arasında gömülü bir teneke buldu. Tenekenin kapağını açan tesisatçı, hayatının şokunu yaşadı.

Avusturya'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 

Viyana şehrine bağlı Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi, tesadüfen bir teneke içerisinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu öğrenildi. Ülkedeki yasalar gereği bu para mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.

 

Etiketler Avusturya Viyana hazine teneke altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Aracını parçalanmış halde buldu Aracını parçalanmış halde buldu THY'nin yeni uygulaması tartışma yarattı: ''Veriler korunamayabilir'' THY'nin yeni uygulaması tartışma yarattı: ''Veriler korunamayabilir'' Uğur Dündar'a açılan babalık davasında karar çıktı Uğur Dündar'a açılan babalık davasında karar çıktı Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Yaralılar var İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Yaralılar var Hadise yıllar sonra sarı saçlarına veda etti Hadise yıllar sonra sarı saçlarına veda etti Türk gemisi füzelerin hedefi oldu Türk gemisi füzelerin hedefi oldu Bursa'da büyük yangın: Alev alev yandı Bursa'da büyük yangın: Alev alev yandı
Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok Lodos fırtınası bir şehri esir aldı Lodos fırtınası bir şehri esir aldı Cem Garipoğlu soruşturmasında karar verildi Cem Garipoğlu soruşturmasında karar verildi İlaç firmaları bir bir Türkiye'yi terk ediyor İlaç firmaları bir bir Türkiye'yi terk ediyor MHP'de istifa ettirilen 3 vekil için dikkat çeken açıklama MHP'de istifa ettirilen 3 vekil için dikkat çeken açıklama Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Hava fena bozacak: Meteoroloji'den 49 il için sarı alarm Hava fena bozacak: Meteoroloji'den 49 il için sarı alarm