Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu

Avusturya'nın Viyana kentinde bir eve tadilat için giden tesisatçı, boruların arasında gömülü bir teneke buldu. Tenekenin kapağını açan tesisatçı, hayatının şokunu yaşadı.

Avusturya'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

Viyana şehrine bağlı Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi, tesadüfen bir teneke içerisinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu öğrenildi. Ülkedeki yasalar gereği bu para mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.