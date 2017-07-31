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  3. 31 Temmuz 2017 23:54

Tatbikat başladı ! Türkiye de katılıyor

Noble Partner tatbikatı dün Gürcistan'da başladı. Tatbikata Türkiye'de katılıyor.

Tatbikat başladı ! Türkiye de katılıyor
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ABD ordusu liderliğinde gerçekleşecek Noble Partner tatbikatı dün Gürcistan'da başladı. Tatbikata Türkiye de katılıyor.

Tatbikatın açılış töreni Tiflis'in yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Vaziani Askeri havaalanında yapıldı. Noble Partner 2017 çok uluslu tatbikatları Gürcistan'da 3. kez yapılıyor. Tatbikat, NATO üyesi ve ortak ülkeler arasındaki istikrar, savunma ve saldırı operasyonlarındaki becerileri geliştirme ve Nato Muharebe Gücü'nün (NRF) eğitim kapasitesinin artırılması, NRF üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılmasını amaçlıyor. Gürcistan Savunma Gücü 1. Başkan Yardımcısı Albay Nikoloz Janjgava, tatbikatın amaç ve misyonunun Gürcistan ve ortak askeri birliklerin NATO (Kuzey Atlantik Paktı) ve ABD askeri birlikleriyle çalışabilirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Bu yıl tatbikat 5 NATO üyesi ve 3 ortak ülkeyle gerçekleştiriliyor. Tatbikata Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye, Slovenya, Ermenistan ve Ukrayna katılıyor. Tatbikatta en az 2 bin 800 askeri hizmetli bulunuyor. Alman yapımı zırhlı savaş aracı Boxer ilk kez tatbikata katılacak ve ABD'nin Abrams Ana Savaş Tankları, Bradley Savaş Tankları, Strayker Zırhlı Savaş Uçakları ve C-130 Hercules uçakları da tatbikatta yer alacak.

İHA

türkiye , noble partner , tatbikat
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