Tecavüzle suçlanan 'medyum' için tutuklama talebi

2013'te ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'in televizyon programına katılan Faria hakkında ilk suçlamayı Hollandalı koreograf Zahira Leeneke Maus yapmıştı. Maus, Faria'nın Abadania'daki kliniğinde kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Bu olayın ardından 'Tanrı'nın Eli' ya da 'Tanrı'nın John'u' lakaplarıyla bilinen 76 yaşındaki Faria hakkında 258 kadın daha taciz ve tecavüz şikayetinde bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan Faria ise suçlamaları redderek masum olduğunu şu sözlerle savundu: "Kardeşlerim, burada olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Ben Brezilya yasalarına uymak istiyorum. Ben kanunun elindeyim. Tanrı'nın John'u hala hayatta."

Ancak Savcılar, Abadiania'daki mahkemeye Faria için tutuklama talebinde bulundu.

Faria, Winfrey'nin programında 'iyileştirme seansı' gerçekleştirmişti. Bu programda 'içine 30 doktorun ruhu ve başka varlıkların girdiğini' ve hastalarını kendisinin değil bunların tedavi ettiğini söylemişti.

Winfrey ise olayların ardından "Bu kadınların hislerini anlıyorum ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

1976'dan beri 'iyileştirme seansı' gerçekleştiren Faria'yı tüm dünyadan binlerce insanın ziyaret ettiği biliniyor.





