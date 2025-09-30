  1. Anasayfa
Trump, Hamas'a süre verdi!

Trump, Hamas'a süre verdi!
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Hamas’ın plana vereceği yanıtı beklediklerini belirterek, “3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze’deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayarak, Hamas ile yürütülen müzakerelerde fazla hareket alanı bulunmadığını da dile getirdi.

 

 

DHA

